"Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsane küme düştü

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-1 yenilen olan Sakaryaspor, sezonun bitimine üç hafta kala ligden düşmesi kesinleşen üçüncü takım oldu. Sakaryaspor için sezon başında, "Süper Lig'e çıkacaklar" yorumları yapılıyordu.

  • Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine üç hafta kala küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım oldu.
  • Sakaryaspor, 61 yıllık kulüp olarak önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
  • Trendyol 1. Lig'de daha önce Adana Demirspor ve Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

Trendyol 1. Lig’de büyük hayal kırıklığı yaşandı. Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Sakaryaspor, bitime üç hafta kala küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım oldu.

KRİTİK MAÇTA YIKIM

Ligde kalma umutlarını sürdürmek isteyen Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor’a 2-1 mağlup olarak ağır bir darbe aldı. Karşılaşmaya iyi başlayan yeşil-siyahlılar, 16. dakikada Burak Bekaroğlu’nun golüyle öne geçti.

Ancak ikinci yarıda kontrolü kaybeden ev sahibi ekip, 49. dakikada Recep Niyaz ve 80. dakikada Catakovic’in gollerine engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

KIRMIZI KART KIRILMA ANI OLDU

Sakaryaspor’da Serkan Yavuz’un 56. dakikada gördüğü kırmızı kart, maçın seyrini değiştiren anlardan biri oldu. 10 kişi kalan ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyamayarak ligde kalma yolunda büyük bir avantajı kaybetti.

KÜME DÜŞME KESİNLEŞTİ

Bu sonuçla 33 puanda kalan Sakaryaspor’un ligde kalma ihtimali matematiksel olarak ortadan kalktı. Küme düşme hattının üstündeki Boluspor ile arasındaki 9 puanlık fark ve ikili averaj dezavantajı nedeniyle Sakarya temsilcisi, sezonun bitimine üç hafta kala lige veda etti. 61 yıllık köklü kulüp, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek.

ÜÇÜNCÜ DÜŞEN TAKIM OLDU

Trendyol 1. Lig’de daha önce Adana Demirspor ve Hatayspor’un küme düşmesi kesinleşmişti. Sakaryaspor da bu iki takımın ardından lige veda eden üçüncü ekip oldu. Dördüncü ve son düşecek takımın ise kalan haftalarda oynanacak maçların ardından netleşmesi bekleniyor.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Sakaryaspor deplasmanından galibiyetle dönen Esenler Erokspor, puanını 70’e yükselterek liderlik yarışındaki iddiasını sürdürdü. Amedspor’un puan kaybetmesiyle birlikte zirve yarışında fark 2’ye inerken, şampiyonluk mücadelesi son haftalara taşındı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber Yorumları Tunahan Ender:

Gümbür gümbür geliyoruz Esenler Erokspor

Haber Yorumları İzzettin Akbal:

hallettiğiniz yer 3. lig

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

