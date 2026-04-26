Haberler

Sakaryaspor Çorum FK maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanan Sakaryaspor-Çorum FK maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Çorum FK'ya 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Murat Balaban ve Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar mücadeleyi değerlendirdi.

Uğur Uçar: "Rakibe saygı duyarak oynadık, güzel galibiyet aldık"

Galibiyetin ardından play-off hesaplarını değerlendiren Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Sakarya camiasına geçmiş olsun diliyorum. Küme düştüler ama Sakarya camiası güçlü bir camiadır. Tekrar ayağa kalkıp, hak ettikleri yere geleceklerine inanıyorum, onlara başarılar diliyorum. Düşmüş rakibimiz vardı. Biz de puan hesaplamaları yapıyorduk, maçı kazanırsak ne olur diye rakibe saygı duyarak oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Erzurumspor FK maçına hazırlanacağız. O maçı da kazanıp üsteki rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ona göre play-off'taki yerimiz belli olacak. Ondan sonra da planımızı yapıp, yolumuza bakacağız" dedi.

Murat Balaban: "Genç kardeşlerimizi Sakaryaspor'a kazandırmak istiyoruz"

Önceliklerinin genç oyuncular olduğunu belirten Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Murat Balaban, "Sakaryaspor olarak durumumuz ortada. Biz büyük bütçelerle yapılmış bir takıma karşı oynadık. Onlarında play-off hedefi var. Oyun olarak da bireysel olarak da baktığımızda bizden biraz daha üstün gibi gözüktüler. Bizlerde tabi bazı genç oyuncularımızı oynatmak istedik, onları görmek istedik. Başta yabancıları oynattık. Kulübümüz ile alakalı ileride problemler olmasın diye oynatmayı düşündük. Genç kardeşlerimizin zarar görmemesi adına, Sakaryaspor'a bir kaç tane genç kazandırabilir miyiz düşüncesi ile bazı genç oyuncularımızı soktuk. Bir 6 numara inşallah Sakaryaspor'a kazandıracağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

