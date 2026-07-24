Sakaryaspor, Muhammet Ali Özbaskıcı'yı Transfer Etti
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı'yı transfer etti.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı'yı transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Muhammet Ali Özbaskıcı ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Muhammet Ali." ifadelerine yer verildi.
Özbaskıcı, geçen sezon Samsunspor'da forma giymişti.
Kaynak: AA