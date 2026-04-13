Esenler Erokspor: 1-2

1. Lig'in 35. haftasında Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Sakaryaspor, ligde kalma umutlarını yitirerek 1. Lig'e veda etti. Maçta Burak Bekaroğlu Sakaryaspor'un ilk golünü atarken, Recep Niyaz ve Catakovic Esenler Erokspor'un gollerini kaydetti.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Terin

SAKARYASPOR: Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Arif Kocaman, Teixera, Kwabena (Dk. 61 Emre Demir), Pena (Dk. 89 Alparslan Demir), Vukovic, Poyraz Efe Yıldırım, Kerem Şen (Dk. 61 Doğukan Tuzcu), Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski)

ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Eray Korkmaz), Jack (Dk. 46 Ömer Faruk Beyaz), Mikail Okyar (Dk. 78 Alper Karaman), Amilton, Recep Niyaz (Dk. 82 Tugay Kacar), Faye, Catakovic (Dk. 88 Berat Luş)

GOLLER: Dk. 16 Burak Bekaroğlu ( Sakaryaspor ), Dk. 49 Recep Niyaz, Dk. 80 Catakovic ( Esenler Erokspor)

KIRMIZI KART: Dk. 56 Serkan Yavuz ( Sakaryaspor )

SARI KARTLAR: Poyraz Efe Yıldırım, Alparslan Demir ( Sakaryaspor ), Mikail Okyar, Faye ( Esenler Erokspor)

1'nci Lig'in 35'inci haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Sakaryaspor, bitime 3 hafta kala 1'inci Lig'e veda etti.

16'ncı dakikada Sakaryaspor golü buldu. Sağ kanattan Sergio Pena ile kullanılan serbest vuruşta, defanstan çıkan Burak Bekaroğlu düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

41'inci dakikada Esenler Erokspor eşitliğe çok yaklaştı. Jack sağ kanatta buluna Hayrullah ile oynadı. Hayrullah'ın ceza sahasına ortaladığı topa Faye kafa vuruşu yaptı. Faye'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

49'uncu dakikada İstanbul temsilcisi eşitliği yakaladı. Sol kanattan son çizgiye inen Amilton'un ceza sahasına çevirdiği topa geriden gelen Recep Niyaz çok sert vurdu. Top kaleci Szumski'nin solundan ağlara gitti: 1-1.

56'ncı dakikada Sakaryaspor 10 kişi kaldı. Orta alanda ilerleyen Hayrullah'a müdahale yapan Serkan Yavuz, hakem Batuhan Kolak tarafından direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

80'inci dakikada Esenker Erokspor deplasmanda öne geçti. Sağ kanattan Eray'ın yerden çevirdiği topa Recep vurdu. Arka direkten dönen topu Catakovic ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Sakaryaspor sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
