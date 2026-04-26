Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 0 Çorum FK: 4

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Çorum FK'ya 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanattan Oğuz Gürbulak'ın ortasında ceza sahası içinde Segiova'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

68. dakikada ceza sahasını n solunda topla buluşan Serdar Güler'in pasında Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

75. dakikada Çorum FK'nın kazandığı penaltıda Fredy'nin şutunda top ağlara gitti. 3-0

83. dakikada yine penaltı kazanan Çorum FK'da beyaz noktanın başına geçen Serdar Gürler, topu filelere gönderdi. 4-0

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı

Sakaryaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Teixeira, Pena (Yunus Emre Tekerci dk. 65), Owusu (Emre Demir dk. 54), Arif Kocaman, Vukovic (Haydar Karataş dk. 77), Eren Erdoğan (Mete Kaan Demir dk. 54), Selim Kütük, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Erdem Dağlı dk. 77), Engin Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Miraç Ertuğrul Bingöl, Alparslan Demir, Özgür Çoban, Fofana

Teknik Sorumlu: Murat Balaban

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler, Yusuf Erdoğan (Zubairu dk. 77), Moreira (Ferhat Yazgan dk. 61), Arda Hilmi Şengül (Efe Sarıkaya dk. 85), Fredy (Aleksic dk. 77), Segovia, Oğuz Gürbulak (Ahmed Ildız dk. 61), Kerem Kalafat, Erkan Kaş

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Attamah, Cemali Sertel, Furkan Çetinkaya

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Seigova, Yusuf Erdoğan, Fredy, Serdar Gürler (Çorum FK)

Sarı kartlar: Semih Kütük, Mete Kaan Demir, Erdem Dağlı, Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), Kerem Kalafat (Çorum FK) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek ve biz çok büyük bir zafer kazanacağız

Saldırıdan sonra gündemi yine İran: Savaşın biteceği tarihi verdi
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Haberler.com
500

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi

Ezeli rakibe gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

Türkiye'nin konuştuğu fırıncı güzel yaşadıklarını ilk kez anlattı