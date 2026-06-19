Caner Erkin futbolu neden bıraktı? Caner Erkin kaç yaşında, hangi takımda?

Türk futbolunun uzun yıllar boyunca en dikkat çeken isimlerinden biri olan Caner Erkin, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Son olarak Sakaryaspor forması giyen deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile futbolu bıraktığını duyurdu. Şubat 2026'dan bu yana herhangi bir kulüpte forma giymeyen Erkin, aktif futbol yaşamına veda etti. Peki, Caner Erkin futbolu neden bıraktı? Caner Erkin kaç yaşında? Detaylar...

CANER ERKİN FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

Caner Erkin'in futbolu bıraktığına ilişkin yaptığı açıklamada herhangi bir özel gerekçeye yer verilmedi. Deneyimli futbolcu, sosyal Futbol Kariyerine Veda Ettiğini Sosyal Medyadan Duyurdu

Caner Erkin, futbolu bıraktığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Deneyimli oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim."

Bu açıklamayla birlikte profesyonel kariyerini resmen sonlandıran Erkin, futbol sahalarına veda etmiş oldu.

CANER ERKİN KARİYERİ

Caner Erkin, Rusya temsilcisi CSKA Moskova forması altında önemli başarılara imza attı. Tecrübeli oyuncu, Rus ekibiyle birlikte 3 kez Rusya Kupası sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Kariyerindeki Şampiyonluklar

Sarı-lacivertli formayla uzun yıllar görev yapan Caner Erkin, Fenerbahçe kariyerinde önemli başarılar elde etti. Deneyimli futbolcu;

2 Süper Lig şampiyonluğu,

2 Türkiye Kupası,

1 Süper Kupa

kazanarak kulüp tarihinin önemli dönemlerinde takımın parçası oldu.

Beşiktaş ve Eyüpspor'da da Kupa Sevinci Yaşadı

Caner Erkin, kariyerinde Beşiktaş formasıyla da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli oyuncu ayrıca Eyüpspor ile TFF 1. Lig şampiyonluğu elde ederek kariyerine bir başarı daha ekledi.

Türk Futbolunun Birçok Kulübünde Forma Giydi

Caner Erkin, profesyonel kariyeri boyunca farklı kulüplerde görev yaptı. Deneyimli futbolcunun formasını giydiği takımlar şöyle sıralandı:

Fenerbahçe

Beşiktaş

Eyüpspor

CSKA Moskova

Manisaspor

Fatih Karagümrük

Galatasaray

Sakaryaspor

Başakşehir

Kariyer yolculuğunda Türkiye'nin önemli kulüplerinin yanı sıra Avrupa deneyimi de yaşayan Erkin, uzun yıllar profesyonel futbolun içinde yer aldı.

Inter Transferi Kısa Sürdü

Caner Erkin, Temmuz 2016 tarihinde İtalya'nın Inter takımına transfer olmuştu. Ancak deneyimli futbolcu, aynı yaz içerisinde kulüpten ayrıldı ve Inter formasıyla resmi bir maçta görev yapmadı.

CANER ERKİN KAÇ YAŞINDA?

Caner Erkin, futbol kariyerini 37 yaşında sonlandırdı. Son olarak Sakaryaspor forması giyen deneyimli oyuncu, Şubat 2026'dan bu yana herhangi bir takımda forma giymiyordu.

37 yaşında alınan emeklilik kararıyla birlikte Türk futbolunun uzun yıllar boyunca çeşitli kulüplerde görev yapan tecrübeli isimlerinden biri daha aktif kariyerine nokta koymuş oldu.