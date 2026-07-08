Sakaryaspor, 3 futbolcuyu transfer etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha Abdulkerim Canlı ve Barış Sağır ile sağ bek Salih Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Canlı, Sarıkaya ve Sağır ile anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolculara başarılar dilendi.