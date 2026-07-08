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Sakaryaspor, 3 futbolcuyu transfer etti

Sakaryaspor, 3 futbolcuyu transfer etti
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor, orta saha Abdulkerim Canlı ve Barış Sağır ile sağ bek Salih Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha Abdulkerim Canlı ve Barış Sağır ile sağ bek Salih Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Canlı, Sarıkaya ve Sağır ile anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolculara başarılar dilendi.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu
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