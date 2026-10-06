Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu 4 maçla başladı, Karşıyaka 3-1 kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu 4 maçla başladı, Karşıyaka 3-1 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu bugün oynanan 4 maçla başladı. Son maçta Karşıyaka, konuk ettiği 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 mağlup etti; diğer maçlarda Bitlis 1916, 1964 Silifkespor'u 6-0, Kırklarelispor Bayburtspor'u 1-0, Sakaryaspor Arıt Kayadibispor'u 2-0 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu bugün oynanan 4 maçla başladı.
Günün son mücadelesinde Karşıyaka, konuk ettiği 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bitlis 1916-1964 Silifkespor: 6-0
Kırklarelispor-Bayburtspor: 1-0
Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor: 2-0
Karşıyaka-1923 Afyonkarahisarspor: 3-1
Kaynak: AA