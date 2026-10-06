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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu 4 maçla başladı, Karşıyaka 3-1 kazandı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu bugün oynanan 4 maçla başladı. Son maçta Karşıyaka, konuk ettiği 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 mağlup etti; diğer maçlarda Bitlis 1916, 1964 Silifkespor'u 6-0, Kırklarelispor Bayburtspor'u 1-0, Sakaryaspor Arıt Kayadibispor'u 2-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu bugün oynanan 4 maçla başladı.

Günün son mücadelesinde Karşıyaka, konuk ettiği 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitlis 1916-1964 Silifkespor: 6-0

Kırklarelispor-Bayburtspor: 1-0

Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor: 2-0

Karşıyaka-1923 Afyonkarahisarspor: 3-1

Kaynak: AA
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