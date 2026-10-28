Bursa Yıldırımspor ile KCT 1461 Trabzon FK kupada 4. eleme turuna yükseldi

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????? Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 2 maçla devam edildi.

Kupada gün, akşam saatlerinde oynanan Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor ve 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK müsabakalarıyla sona erdi.

Bursa Yıldırımspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

KCT 1461 Trabzon FK ise konuk olduğu 52 Orduspor FK'yi 2-0 ile geçerek adını 4. eleme turuna yazdırdı.

Bugün oynanan maçların ardından Antalyaspor, Gemlik Sümerbey, Ankaraspor, ISBAŞ Isparta 32 Spor, Eskişehir Anadoluspor, Malatya Yeşilyurtspor, Erzincan Futbol Yatırımları, Sebatspor, Karacabey Belediyespor, Serikspor, Silivrispor, Adana 01 FK, Balıkesirspor, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Eminevim Ümraniyespor, Bursa Yıldırımspor, KCT 1461 Trabzon FK bir üst tura yükselmeyi başardı.

İlk devresi konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona eren Fethiyespor- Eyüpspor müsabakası, yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor maçına ise deplasman takımı çıkmadı. Ev sahibi takımın mücadeleyi hükmen 3-0 kazanması bekleniyor.

Kaynak: AA