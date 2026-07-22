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Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu'nu transfer etti

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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu ile anlaştığını duyurdu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu'nu renklerine kattı.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce takımımızın başarısı için ter döken eski futbolcumuz Serkan Odabaşoğlu ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine yeşil-siyah formamız altında tekrar başarılar dileriz. Yeniden hoş geldin Serkan." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
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