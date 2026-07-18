Sakaryaspor 3 futbolcuyu transfer etti
Sakaryaspor, forvet Yasin Eratilla, orta saha Mertcan Açıkgöz ve eski oyuncusu Hasan Bilal'i transfer etti.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, Yasin Eratilla, Mertcan Açıkgöz ve Hasan Bilal'i transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, forvet Yasin Eratilla, orta saha Mertcan Açıkgöz ile daha önce takımın formasını giyen orta saha Hasan Bilal'le anlaşıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 3 futbolcuya başarılar dilendi.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu