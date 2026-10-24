Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakaryaspor sahasında Erzincanspor'a 3-1 yenilerek puan farkı avantajını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakaryaspor sahasında Erzincanspor'a 3-1 yenilerek puan farkı avantajını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Erzincanspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında Sakaryaspor TD Ümit Bozkurt puan farkı avantajının kaybedildiğini, Erzincanspor TD Mustafa Sarıgül ise galibiyete sevindiğini söyledi.

Sakaryaspor'un sahasında karşılaştığı Erzincanspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

TFF 2. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Erzincanspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi. Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, "Rakibimizi yenip, aradaki puan farkını açarak ciddi bir puan farkı yapmak istiyorduk. Erzincanspor, aradaki bay sürecini çok iyi geçirmiş. Maçın başında yediğimiz gol bizi demoralize etmesine rağmen eşitliği sağladık. Maç ortada gidiyordu fakat daha sonrasında arkasından gelen iki gol yedikten sonra bunun arkasında kalmak kolay değil. Ben futbolculara da bunu söyledim vazgeçer gibi durumumuz var gibi ama vaz geçmemek gerekiyor. Neticede ciddi bir maçtı bu. Biz şu anda rakibimizle aramızdaki puan farkını açamadık avantajı kaybetmiş olduk" dedi.

"Seyircisinin önünde çok iyi maçlar çıkartıyorlar ama bizlerde analizlerimizi yapmıştık"

Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, "Camiası olan bir takıma karşı oynuyorduk. Seyircisinin önünde çok iyi maçlar çıkartıyorlar ama bizlerde analizlerimizi yapmıştık. Fazla alan vermemeye çalıştık. Yakaladığımız geçişlerle de gol attık. Daha da farklı olabilirdi bizim için ama galibiyet güzel. Kazandık mutlu şekilde dönüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler

Fenerbahçe'de kritik gün! TFF ve MHK'ye ağzına geleni saydı
Konya'da kedi tüyü silkeleme tartışması kanlı bitti! Komşusunu yüzünden bıçakladı

Sebebi pes dedirtti! Kedi tüyü yüzünden komşusunu bıçakladı
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Bundan sonra yokum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan dev holdingin patronu teslim oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili

"Fon mağduruyum" diyen AK Partili Zeybekci 6 kamu kurumunu işaret etti
İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar

İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar
Somer Sivrioğlu'ndan 'ihanet' iddialarına yanıt

Ayrılık sonrası ihanet iddiaları vardı! Somer Şef, sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Müjdeyi verdi: Son sözü kongre söyleyecek
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı

Altınbaş'ın patronu ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü için karar
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi

3 cana veda! Ömer ve Elif'in acısı yürek dağladı