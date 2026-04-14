Sakaryaspor'da Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig'de oynanan Esenler Erokspor maçının ardından Sakaryaspor'un 2. Lig'e düşmesiyle birlikte, kulüp teknik direktör Mustafa Dalcı ile yolları ayırdığını açıkladı. Dalcı'ya emekleri için teşekkür edildi.

Trendyol 1. Lig'de dün oynanan Esenler Erokspor maçının ardından 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı. Kulüp yönetimi, teknik adamla karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Sakaryaspor, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olarak ligin bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak küme düştü. Hüzünlü vedanın hemen ardından yeşil-siyahlı kulüpten beklenen hamle geldi. Kulüp resmi kanalları aracılığıyla yapılan açıklamada, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
