Haberler

Sakaryaspor-Sebail Maçında Kavgayla Bitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu’da Sakaryaspor’un Azerbaycan ekibi Sebail FK ile oynadığı hazırlık maçının son anlarında rakip oyuncunun Sakaryasporlu futbolcunun boğazına sarılmasıyla saha bir anda karıştı, tekmeli yumruklu kavga teknik heyetlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Bolu'da Sakaryaspor'un Azerbaycan ekibi Sebail FK ile oynadığı hazırlık maçının son anlarında rakip oyuncunun Sakaryasporlu futbolcunun boğazına sarılmasıyla saha bir anda karıştı, tekmeli yumruklu kavga teknik heyetlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sakaryaspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sebail FK ile 1-1 berabere kaldı. Bolu kampında oynanan mücadelenin ilk düdüğünden itibaren sert müdahalelerle saha içindeki tansiyon yüksek seyretti. ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Sakarya ekibi, henüz ilk dakikada Uğur Can'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sebail FK, bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

Boğazını sıktı, ortalık karıştı

Maçın son bölümünde Sebail FK'lı bir futbolcunun Sakaryasporlu oyuncunun boğazını sıkmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saha içinde gerginliğin tırmanması üzerine iki takımın diğer futbolcuları ve teknik heyetleri araya girerek olayları yatıştırdı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı

Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Erdoğan’a yönelik İsrail tehditlerine Destici’den sert tepki: Türkiye tehditlerle geri adım atmaz

Erdoğan’a yönelik İsrail tehditlerine Destici’den sert tepki
Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

Avrupa'nın göbeğinde polis, 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi