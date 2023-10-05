Köpek Haberleri - Köpek Haber - Haberler

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Köpek Haberleri

Köpek haber, Köpek son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Sokak Hayvanları İçin Mama Üretiyor

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Sokak Hayvanları İçin Mama Üretiyor

Köpek - 1 Saat Önce
Öğrenciler Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

Öğrenciler Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

Köpek - 1 Saat Önce
Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Kaçakçılık Operasyonu

Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Kaçakçılık Operasyonu

Köpek - 2 Saat Önce
Bursa'da Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bursa'da Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Köpek - 4 Saat Önce
Hatay'da Çalınan Köpeğiyle Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'da Çalınan Köpeğiyle Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Köpek - 5 Saat Önce
Kütahya'da sahipsiz hayvanlar bakımevinde özel etkinlik

Kütahya'da sahipsiz hayvanlar bakımevinde özel etkinlik

Köpek - 5 Saat Önce
Havana'da Tarihi Bina Çöktü: 2 Ölü, 3 Yaralı

Havana'da Tarihi Bina Çöktü: 2 Ölü, 3 Yaralı

Köpek - 9 Saat Önce
Düzce'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uygulama: Uzun Namlulu Tüfek Ele Geçirildi

Düzce'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uygulama: Uzun Namlulu Tüfek Ele Geçirildi

Köpek - 13 Saat Önce
Maltepe'de Petshop Yangınında Muhabbet Kuşları Öldü, Köpek Kurtuldu

Maltepe'de Petshop Yangınında Muhabbet Kuşları Öldü, Köpek Kurtuldu

Köpek - Dün 23:39
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Köpek - Dün 22:29
Trabzon'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Trabzon'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Köpek - Dün 22:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı

Köpek - Dün 21:45
ŞEKER, ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE HAYVAN SEVGİSİ AŞILADI

ŞEKER, ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE HAYVAN SEVGİSİ AŞILADI

Köpek - Dün 20:52
Beşiktaş Belediyesi, Kedi Müzesi'ni açtı

Beşiktaş Belediyesi, Kedi Müzesi'ni açtı

Köpek - Dün 19:58
Esenyurtlu Anaokulu Öğrencileri Sokak Hayvanları İçin Mama Aldı

Esenyurtlu Anaokulu Öğrencileri Sokak Hayvanları İçin Mama Aldı

Köpek - Dün 18:24
Kumluca'da Öğrenciler Hayvanları Ziyaret Etti

Kumluca'da Öğrenciler Hayvanları Ziyaret Etti

Köpek - Dün 17:49
Öğrenciler, sokak hayvanlarını mamayla besleyecek

Öğrenciler, sokak hayvanlarını mamayla besleyecek

Köpek - Dün 17:44
Sincan Belediyesi Patipark'ı Açtı

Sincan Belediyesi Patipark'ı Açtı

Köpek - Dün 16:50
Serik ilçesinde öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Serik ilçesinde öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Köpek - Dün 15:15
Kayseri'de Öğretim Görevlisi Köpekleriyle İlkokul Etkinliğine Katıldı

Kayseri'de Öğretim Görevlisi Köpekleriyle İlkokul Etkinliğine Katıldı

Köpek - Dün 15:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Hayvanlar Günü'nü Rehber Köpek Esmer ile Kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Hayvanlar Günü'nü Rehber Köpek Esmer ile Kutladı

Köpek - Dün 15:01
Lüleburgaz Belediyesi Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Lüleburgaz Belediyesi Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Köpek - Dün 15:00
İngiltere'de Köpek Saldırısı Sonucu Adam Hayatını Kaybetti

İngiltere'de Köpek Saldırısı Sonucu Adam Hayatını Kaybetti

Köpek - Dün 14:59
Trabzon'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Trabzon'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Köpek - Dün 14:56
Köpek Kavgası Sonucu Öldürülen Kuzenin Davası Devam Ediyor

Köpek Kavgası Sonucu Öldürülen Kuzenin Davası Devam Ediyor

Köpek - Dün 14:45
Almanya'da Köpek Vergisi Gelirleri Rekor Kırdı

Almanya'da Köpek Vergisi Gelirleri Rekor Kırdı

Köpek - Dün 14:39
Yıldırım Belediyesi 3 Bin 100 Sokak Hayvanını Sahiplendirdi

Yıldırım Belediyesi 3 Bin 100 Sokak Hayvanını Sahiplendirdi

Köpek - Dün 14:33
Getir, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde barınak hayvanlarına mama desteği sağladı

Getir, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde barınak hayvanlarına mama desteği sağladı

Köpek - Dün 14:29
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Sokak Köpeklerini Besledi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Sokak Köpeklerini Besledi

Köpek - Dün 13:50
Başkan Özdemir: 'Rehabilite edilen hayvanlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz'

Başkan Özdemir: "Rehabilite edilen hayvanlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz"

Köpek - Dün 13:00
Kayseri'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Kayseri'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Köpek - Dün 12:55
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hayvan Barınağına Anlamlı Ziyaret Gerçekleştirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hayvan Barınağına Anlamlı Ziyaret Gerçekleştirdi

Köpek - Dün 12:54
Şanlıurfa'da otobüste uyuşturucu operasyonu: 6,5 kilogram skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da otobüste uyuşturucu operasyonu: 6,5 kilogram skunk ele geçirildi

Köpek - Dün 12:27
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri Ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri Ağırladı

Köpek - Dün 12:25
Görme engelli köpek için ev kiralayan genç kadın

Görme engelli köpek için ev kiralayan genç kadın

Köpek - Dün 12:05
Depremde kaybettikleri köpeklerinin tesellisini 'Gece'de buldular

Depremde kaybettikleri köpeklerinin tesellisini 'Gece'de buldular

Köpek - Dün 11:39
Kocaeli'de Otomobilde 5,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de Otomobilde 5,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Köpek - Dün 11:35
Veteriner kliniğinde sakat kediye tedavi şansı

Veteriner kliniğinde sakat kediye tedavi şansı

Köpek - Dün 11:33
Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüste gümrük kaçağı içki ve oyun konsolları ele geçirildi

Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüste gümrük kaçağı içki ve oyun konsolları ele geçirildi

Köpek - Dün 11:29
Erzurumlu hayvansever 9 ayda 30 hayvanı sahiplendirdi

Erzurumlu hayvansever 9 ayda 30 hayvanı sahiplendirdi

Köpek - Dün 11:13
Zonguldak'taki Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu, Görme Engelli Köpeği Sahiplendi

Zonguldak'taki Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu, Görme Engelli Köpeği Sahiplendi

Köpek - Dün 11:09
Galatasaray Taraftarları Manchester'da Galibiyeti Kutladı

Galatasaray Taraftarları Manchester'da Galibiyeti Kutladı

Köpek - Dün 11:02
Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 56 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 56 Şüpheli Gözaltına Alındı

Köpek - Dün 10:42
Mahalledeki köpek silahlı çatışmada yaralandı

Mahalledeki köpek silahlı çatışmada yaralandı

Köpek - Dün 10:19
Aydın'da otobüste uyuşturucu operasyonu: 870 gram kubar esrar ele geçirildi

Aydın'da otobüste uyuşturucu operasyonu: 870 gram kubar esrar ele geçirildi

Köpek - Dün 10:11
İzmir'de cam kesikleri içinde ceset bulunan kadının katilinin cezası onandı

İzmir'de cam kesikleri içinde ceset bulunan kadının katilinin cezası onandı

Köpek - Dün 09:57
DİYARBAKIR MERKEZLİ 3 İLDE HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 56 GÖZALTI

DİYARBAKIR MERKEZLİ 3 İLDE HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 56 GÖZALTI

Köpek - Dün 09:42
Galatasaray, Manchester United'ı mağlup ederek büyük sevinç yaşadı

Galatasaray, Manchester United'ı mağlup ederek büyük sevinç yaşadı

Köpek - Dün 03:40
Aksaray'da kaybolan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı

Aksaray'da kaybolan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı

Köpek - 03.10.2023
Alışveriş Merkezi Otoparkında Sokak Köpeğine Çarpma Olayı

Alışveriş Merkezi Otoparkında Sokak Köpeğine Çarpma Olayı

Köpek - 03.10.2023
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