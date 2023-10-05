Köpek Haberleri - Köpek Haber - Haberler

Köpek Haberleri
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Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Sokak Hayvanları İçin Mama Üretiyor
Düzce'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uygulama: Uzun Namlulu Tüfek Ele Geçirildi
Serik ilçesinde öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Hayvanlar Günü'nü Rehber Köpek Esmer ile Kutladı
Getir, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde barınak hayvanlarına mama desteği sağladı
Başkan Özdemir: "Rehabilite edilen hayvanlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz"
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri Ağırladı
Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüste gümrük kaçağı içki ve oyun konsolları ele geçirildi
Zonguldak'taki Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu, Görme Engelli Köpeği Sahiplendi