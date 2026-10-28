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Adıyaman Besni'de çukura düşen köpek itfaiye ekiplerince yara almadan kurtarıldı

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Adıyaman Besni'de çukura düşen köpek itfaiye ekiplerince yara almadan kurtarıldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı süren kent meydanındaki kanalizasyon çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince yara almadan kurtarıldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen ekipler, çukurda mahsur kalan köpeği çıkarınca hayvan olay yerinden uzaklaştı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden kent meydanı alanındaki kanalizasyon çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yapımı devam eden kent meydanı alanında bir köpek, kanalizasyon çukuruna düştü. Köpeğin çukurda mahsur kaldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kanalizasyon çukurunda mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan köpek, yara almadan kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yeniden özgürlüğüne kavuşan köpek, kurtarılmasının ardından olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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