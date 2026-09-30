İzmir Konak'ta köpeğini tekmeleyip sürükleyen sahibi gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde sahibi olduğu köpeği tekmeleyerek tasmayla sürükleyen sahibi gözaltına alındı.

Olay, 25 Eylül günü saat 04.20 sıralarında Konak ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi 821 Sokak üzerinde meydana gelmişti. Yolda yürüyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple sahibi olduğu Terrier cinsi köpeğine tekme atmış ve boynundaki tasma ile zorla sürüklemişti. Yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın S.Ö. (35) olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekiplerince dün gözaltına alındı.

Köpek muhafaza altına alınırken, S.Ö. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı