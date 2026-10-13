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Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti

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Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti Haber Videosunu İzle
Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti
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İstanbul Şişli'de bulunan bir sitede, gündüz vakti bir kişinin köpeğe yönelik cinsel istismar eyleminde bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Olayı cep telefonuyla kaydeden kişi, gördükleri karşısında "Senin Allah belanı versin" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Şişli'de bulunan bir sitede, gündüz saatlerinde bir kişinin köpeğe yönelik cinsel istismar eyleminde bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Olayı görüntüleyen kişi, gördükleri karşısında büyük tepki göstererek "Senin Allah belanı versin" sözleriyle isyan etti.

KÖPEĞE YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR KAMERADA

Olay, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, gündüz saatlerinde site içerisinde bulunan köpeğe yönelik cinsel istismar eyleminde bulundu.

Yaşananlar, olaya tanık olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN KİŞİDEN SERT TEPKİ

Olayı kayda alan kişi, gördükleri karşısında tepkisini gizleyemedi. Görüntülerde şahsın, köpeğe yönelik istismar eyleminde bulunan kişiye "Senin Allah belanı versin" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

Yaşanan olay ve görüntüleri kaydeden kişinin tepkisi kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
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