Hatay Samandağ'da silahla vurulduğu anlaşılan sahipsiz köpek veterinere teslim edildi

Hatay Samandağ'da silahla vurulduğu anlaşılan sahipsiz köpek veterinere teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, yol kenarındaki sahipsiz köpeğin yaralı olduğunu fark etti. Silahla vurulduğu anlaşılan köpek, polis ekiplerince tedavisi için veterinere teslim edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.
Atatürk Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, yol kenarında sahipsiz bir köpeğin yaralı olduğunu fark etti.
Silahla vurulduğu anlaşılan köpek, polis ekiplerince tedavisi için veterinere teslim edildi.
Kaynak: AA