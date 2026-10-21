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Siverek'te otomobile bağlanan köpek barınağa teslim edildi, sürücü gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir köpeğin hareket halindeki otomobile bağlandığına dair sosyal medya görüntüleri üzerine jandarma çalışma başlattı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, köpek barınağa teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir köpeği hareket halindeki otomobile bağlayarak koşturduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Kırsal Karpuzcu Mahallesi'nde bir köpeğin hareket halindeki araca bağlandığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alınan sürücü S.Ç, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Köpek ise jandarma ekiplerince alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Köpeğin hareket halindeki araca bağlanmış vaziyette koşturulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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