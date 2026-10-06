Hazal Kaya'nın acı günü! Köpeği Murphy hayatını kaybetti

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Hazal Kaya, uzun süredir hayatının bir parçası olan köpeği Murphy'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, Murphy'ye duygusal sözlerle veda ederken daha önce kaybettiği köpeği Sherlock'u da anarak, “Sherlock'u da öp görürsen” ifadelerini kullandı.

HAZAL KAYA KÖPEĞİ MURPHY'Yİ KAYBETTİ

Oyuncu Hazal Kaya, köpeği Murphy'nin ölümünün ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Murphy'nin ani kaybıyla büyük üzüntü yaşayan Kaya, birlikte geçirdikleri yılları ve köpeğinin hayatındaki yerini anlattı.

Kaya, Murphy'nin yeni evlerine alıştığını ve kendilerini de adeta yerleştirdiğini belirterek, kaybın beklenmedik olduğunu dile getirdi.

“MURPHY CANIM GİTTİ. ANİDEN”

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Murphy canım gitti. Aniden. Bizi yerleştirdi, evi kontrol etti, kendince emin oldu sanki burada iyi olacağımızdan. Ve gitti” sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Kaya, Murphy'nin son günlerinde rahatsızlandığını da belirterek onu veterinere götürdüklerini ancak kısa süre sonra ölüm haberini aldıklarını söyledi.

“BEN DE ONU SON GEZDİRDİĞİM SOKAKTAKİ CAM KIRIKLARINA TUTULDUM”

Murphy'nin ölüm haberini aldığı anı da anlatan Hazal Kaya, “Ödüm kopmuştu Murphy camlara basmasın diye. Oğlum gitti, camlar aynı yerde duruyor. Bence haksızlık” ifadelerini kullandı.

Murphy'nin uzun uzun uzaklara dalmasıyla bilindiğini anlatan oyuncu, onun ne düşündüğünü hep merak ettiklerini söyledi.

“SHERLOCK'U DA ÖP GÖRÜRSEN”

Hazal Kaya, paylaşımının sonunda Murphy'ye seslenerek duygusal bir veda etti. Köpeğini “evimizin beyefendisi, nazik koruyucusu” sözleriyle anlatan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bitmeyecek bir hasret daha bize... Sherlock'u da öp görürsen... Seninle yaşamak çok güzeldi. Seni çok seviyorum canım oğlum...”

Kaya'nın sözleri, 2024 yılında hayatını kaybeden diğer köpeği Sherlock'u da yeniden hatırlattı.