Antalya'daki 9 narkotik köpek yılbaşından bu yana 517 operasyona katıldı

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Antalya'da emniyet bünyesindeki 9 narkotik madde arama köpeği, özel eğitimlerinin yanı sıra idarecileriyle kurdukları bağ ile uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına katkı sağlıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde 7, Alanya ve Manavgat ilçe emniyet müdürlüklerinde ise birer narkotik madde arama köpeği, polislerin kontrolünde görev yapıyor.

Köpek Eğitim Merkezi'ndeki süreçlerini tamamlayan "patili dedektifler", idarecileriyle ev ve araç aramalarına, uyuşturucu operasyonlarına katılıyor.

Yaklaşık 28 senelik meslek hayatının son 12 yılında narkotik madde arama köpeği idareciliği yapan polis memuru Cumali Ordu, AA muhabirine, köpeklerin eğitim süreçlerini, bakımlarını ve operasyonlardaki görevlerini anlattı.

Köpeklerin 3, 6, 9 ve 12'nci aylarda yeterlilik testlerinden geçirildiğini belirten Ordu, bir yıllık eğitim sürecinin ardından başarılı olan köpeklerin idarecileriyle kurslara katıldığını ve görev yapacakları illere gönderildiğini söyledi.

Köpeklerle idarecileri arasında güçlü bir bağ kurulması gerektiğini vurgulayan Ordu, "Aramızda duygu bağı vardır. Zaten bağ olmadıktan sonra çalışamazsınız. Dünyada hiçbir canlıya sadece sevgi karşılığında bu kadar büyük şeyler yaptıramazsınız. Onlar size bir emanet." dedi.

517 operasyonda 585 tutuklama

Köpeklerin yalnızca operasyonlarda değil, günün diğer saatlerinde de ilgiye ihtiyaç duyduğunu belirten Ordu, Antalya'daki operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Narkotik madde arama köpekleri ile yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 517 operasyonda 939 şüpheli yakalanırken bunlardan 585'i tutuklandı. Operasyonlarda 812 kilogram uyuşturucu, 1 milyon 71 bin 687 uyarıcı madde ile 592 kök kenevir ele geçirildi. Yakın zamanda Aksu ilçesinde düzenlenen bir operasyonda köpeklerin yardımıyla 250 kilogram esrar bulundu."

Ordu, rutin eğitimlerin yanı sıra köpeklerle vakit geçirerek aralarındaki güven bağını güçlendirdiklerini anlattı.

Köpeklerin ihmal edildiğini hissetmemesi gerektiğini vurgulayan Ordu, idarecilerin onlara güven vermesinin önem taşıdığını dile getirdi.

"Arya" ile beş yıllık güven bağı

Ordu, yaklaşık beş yıldır birlikte görev yaptığı Belçika Malinois cinsi dişi narkotik madde arama köpeği "Arya" ile kurduğu bağın mesleğinin en özel yanlarından biri olduğunu söyledi.

"Arya"nın ilk idarecisi olduğunu belirten Ordu, birlikte günlerce asma köprüde oturduklarını ve kuşları izlediklerini, bu sayede aralarındaki güven bağının güçlendiğini anlattı.

Köpeklerin uyuşturucuyla mücadeledeki katkısının onlara gösterilen özenle yakından ilişkili olduğunu belirten Ordu, şunları kaydetti:

"Bugün sevgiyle yola çıktığınız bir köpek, belki yüzlerce kilo uyuşturucu maddenin bulunmasını sağlayacak. Bu da belki binlerce kişiye ulaşması gereken uyuşturucunun önüne geçmiş olacak. Bunun karşılığı sevgi. Köpeğe ayrıca bir lütufta bulunmuyorsunuz, sadece insani olarak seviyorsunuz. Onlara gözümüz gibi bakmamız gerekiyor."

Kaynak: AA