Enez'de balıkçıların ağına 2,5 metrelik köpek balığı takıldı! 350 kiloluk dev balığı vinçle tekneye aldılar

Enez'de balıkçıların ağına 2,5 metrelik köpek balığı takıldı! 350 kiloluk dev balığı vinçle tekneye aldılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, Saros Körfezi'nde ava çıkan balıkçıların ağına 2,5 metre uzunluğunda ve 350 kilo ağırlığında 'boz camgöz' türü köpek balığı takıldı. Yaklaşık 1 saatlik uğraşla caraskal vinçle tekneye alınan köpek balığı, ağdan çıkarıldıktan sonra yeniden denize bırakıldı.
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına 2,5 metre uzunluğunda ve 350 kilo ağırlığında 'boz camgöz' türü köpek balığı takıldı.
1 SAATLİK UĞRAŞLA TEKNEYE ALINDI
Enez ilçe sahilinden açılan ve bir süre ilerledikten sonra ava başlayan balıkçı Emin Hasan Topal, ağa büyük bir balık takıldığını fark etti. Teknede bulunanların yardımıyla 1 saatlik uğraşın ardından ağa takılan balığı çıkaran Topal, bunun yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda, 350 kilo ağırlığında 'boz camgöz' türü köpek balığı olduğunu gördü. Tekneye alınan köpek balığı, daha sonra denize geri bırakıldı.
BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ HİÇ GÖRMEMİŞLER
Emin Hasan Topal, ilk kez bu büyüklükte bir köpek balığı yakaladığını belirterek, "Ağlarımıza takılan köpek balığını caraskal vinçle zor tekneye aldık. Bu kadar büyüğünü hiç görmemiştik. Biz de şaşırdık. Ağlardan çıkardıktan sonra tekrar denize bıraktık" dedi.