Bilecik'te güven ve huzur uygulamasına 42 personel katıldı, 2 aranan şahıs yakalandı

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Bilecik'te gerçekleştirilen güven ve huzur uygulamasında 2 aranan şahıs yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede aranan şahıslara yönelik güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Köpek unsurlarının da destek verdiği uygulamaya toplam 42 personel katıldı. Uygulama kapsamında 901 şahıs ile 928 araç sorgulandı.

Yapılan kontroller sonucunda 2 aranan şahıs yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı