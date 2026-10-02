Haberler

Pasinler'de belediye personeli durakta bulduğu ziynet eşyalı çantayı polise teslim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pasinler'de belediye personeli durakta bulduğu ziynet eşyalı çantayı polise teslim etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Pasinler ilçesinde belediye personeli, Dörtyol mevkisinde yaralı köpek ihbarına giderken durakta içinde ziynet eşyası bulunan bir çanta buldu. Personel, çantayı Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde belediye personeli, durakta bulduğu içerisinde ziynet eşyası olan çantayı polise teslim etti.

Pasinler Belediyesi personeli Suat Yavuç, Dörtyol mevkisinde yaralı köpek ihbarına giderken durakta çanta buldu.

Yavuç, içerisinde ziynet eşyası olan çantayı Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu

Böyle çekip gitti, arkasından bir ton laf işitti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev hapsi kararı verilen Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada

Özlem Gültekin'in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu

93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
Tek tekerde 302 km hızı sosyal medyada paylaştı! Pendik'teki sürücüye 331 bin lira ceza

Tek tekerde 302 km'yi paylaştı! Ceza tutarı dudak uçuklattı
34 yıllık ayakkabı devi satılıyor! 350'den fazla mağazası var

34 yıllık ayakkabı devi için yolun sonu
Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş

Hacıosmanoğlu bunu nasıl açıklayacak? Skandal talep dosyada