Pasinler'de belediye personeli durakta bulduğu ziynet eşyalı çantayı polise teslim etti

Pasinler'de belediye personeli durakta bulduğu ziynet eşyalı çantayı polise teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Pasinler ilçesinde belediye personeli, Dörtyol mevkisinde yaralı köpek ihbarına giderken durakta içinde ziynet eşyası bulunan bir çanta buldu. Personel, çantayı Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde belediye personeli, durakta bulduğu içerisinde ziynet eşyası olan çantayı polise teslim etti.
Pasinler Belediyesi personeli Suat Yavuç, Dörtyol mevkisinde yaralı köpek ihbarına giderken durakta çanta buldu.
Yavuç, içerisinde ziynet eşyası olan çantayı Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.
Kaynak: AA