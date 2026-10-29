Antalya Kepez'de çocuklara saldıran pitbull bakımevine götürüldü, sahibi ceza aldı

Antalya Kepez'de çocuklara saldıran pitbull bakımevine götürüldü, sahibi ceza aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kepez'de bisiklet süren çocuklara saldıran pitbull cinsi köpek, 27 Ekim'deki olayın ardından bulunarak Kepez Belediyesi hayvan bakımevine götürüldü. Valilik açıklamasına göre köpeğin sahibine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bisiklet süren çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu, sahibine idari yaptırım uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şafak Mahallesi'nde 27 Ekim'de meydana gelen köpek saldırısına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kamera görüntülerinin incelenmesi ve çalışmalar sonucunda köpeğin sahibi T.B.A'ya ve köpeğe ulaşıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi ekiplerince el konulan pitbull cinsi köpek, Kepez Belediyesi hayvan bakımevine götürüldü.
Köpeğin sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.