Almanya'da köpek sahiplerinden toplanan vergi 2025'te 429,7 milyon avro oldu

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Almanya'da belediyelerin köpek sahiplerinden aldığı verginin tutarı, 2025 yılında 429,7 milyon avro olarak kayıtlara geçti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 10 Ekim Dünya Köpek Günü dolayısıyla köpek vergisi gelirleri ve evcil hayvan harcamalarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, köpek sahipliği belediyeler için güvenilir bir gelir kaynağı olmayı sürdürürken, belediyelerin bu başlık altındaki vergi geliri geçen yıl 429,7 milyon avroya ulaştı.

Söz konusu tutar, 429,9 milyon avroyla rekor kırılan 2024 yılına göre yüzde 0,1'lik sınırlı bir düşüşe işaret etse de durağan ve yüksek seyrini korudu.

Son 10 yıllık dönem dikkate alındığında ise köpek vergisi gelirlerinde ciddi artış olduğu görüldü. Bu başlıkta 322 milyon avro vergi geliri elde edilen 2015 yılıyla geçen yıl karşılaştırıldığında artış oranı yüzde 33,4 oldu.

Vergi oranları belediyelere ve köpek cinsine göre değişiyor

Yerel bir vergi türü olan ve her yıl düzenli ödenmesi gereken köpek vergisinin miktarı ile uygulama esasları, her belediyenin kendi yönetmeliğiyle belirleniyor. Birçok bölgede ödenecek tutar, hanedeki köpek sayısına veya köpeğin ırkına göre farklılık gösteriyor. Beyanname vermeyen veya vergisini ödemeyen köpek sahiplerine cezai işlem uygulanabiliyor.

Destatis'in açıklamasında, vergi gelirlerindeki uzun vadeli artışın tam olarak evlerde beslenen köpek sayısının arttığı anlamına gelmediği, vergi oranlarındaki yükselişin de gelir artışında rol oynadığı belirtildi.

Almanya'da evlerde beslenen köpek sayısı 10 milyon

Almanya'da özellikle Kovid-19 salgını döneminde evcil hayvan sahiplenme oranlarında ciddi artış yaşanmıştı. Evcil Hayvan İşletmeleri Derneği ile Evcil Hayvan Sanayi Derneği tarafından ortaklaşa yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 2025 yılı itibarıyla Almanya'da hanelerde yaşayan köpek sayısı 10 milyon seviyesinde bulunuyor.

Evcil hayvan maması fiyatları orta vadede enflasyonu katladı

Veriler, köpek sahiplerinin mama harcamaları için bütçelerini ciddi ölçüde zorlamak zorunda kaldığını da ortaya koydu.

Köpek ve kedi maması fiyatları, geçen yıl yıllık bazda yüzde 0,4 artarak yüzde 2,2'lik enflasyonun altında kaldı ancak orta vadeli fiyat trendine bakıldığında, mama fiyatlarının genel tüketici fiyatlarından çok daha hızlı yükseldiği görüldü. 2025 yılında evcil hayvan sahipleri, mama türleri için 2020 yılına kıyasla yüzde 35,8 daha fazla para ödemek zorunda kaldı. Aynı dönem itibarıyla genel tüketici fiyatları endeksindeki artış ise yüzde 21,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA