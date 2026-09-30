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Küçükçekmece'de elektrik akımına kapılan köpek telef oldu, sahibi hafif yaralandı

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Küçükçekmece'de elektrik akımına kapılan köpek telef oldu, sahibi hafif yaralandı
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İddiaya göre, İstanbul Küçükçekmece'de köpeğini gezdiren adam, inşaat halindeki bina ile aydınlatma direği arasındaki kaldırımda yürürken köpeği elektrik akımına kapılarak telef oldu. Adam hafif yaralandı; olay yerine polis ve veteriner ekipleri geldi.

İstanbul Küçükçekmece'de köpeğini gezdiren adam, inşaat halindeki bir bina ile aydınlatma direğinin arasından kaldırımda yürüdüğü sırada köpeği elektrik akımına kapılarak telef oldu. Olayda köpeğin sahibi ise hafif yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Yeni Mahalle Cengiz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, köpeğini gezdirmeye çıkaran Can Demir, sokakta inşaat halindeki bir bina ile aydınlatma direğinin arasından kaldırımda yürüdüğü sırada köpek yerde yuvarlanmaya başladı. Köpeğine müdahale etmek isteyen Demir, elektrik akımına kapıldı. Bu durum üzerine Demir, kendisini savurarak akımdan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve veteriner hekim geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, veteriner ekipleri köpeğe müdahale etti. İnceleme sonunda köpeğin telef olduğu belirlendi.

Olay hakkında konuşan köpeğin sahibi Can Demir, "Ben şuradan geçiyordum. Köpek toprağa bastığı gibi ona elektrik akımı geldi. Onu kurtarayım derken elimi de elektrik çarptı. Direğe dokunmadım. Elektrik topraktan geldi. Köpeği kurtaramadım. Elimde ufak bir kararma var. Veterineri çağırdık. Elektrikten dolayı olduğunu söylediler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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