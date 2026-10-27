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Nevşehir Ürgüp'te 4 metrelik su kuyusuna düşen 2 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Nevşehir Ürgüp'te 4 metrelik su kuyusuna düşen 2 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde yaklaşık 4 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köylünün duyduğu sesler üzerine fark edilen köpekler, Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerince halat bağlanarak kuyudan çıkarıldı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Şahinefendi köyünde hayvanlarını otlatan bir kişi, boş su kuyusundan köpek sesleri geldiğini duydu. Kuyuda 2 köpeğin mahsur kaldığını fark eden köylü, durumu Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan 2 köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu halat bağlanan köpekler, kuyudan çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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