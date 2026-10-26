Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık köpek pati izi bulundu! Yangında yıkılan yapının kerpicinde korunmuş

Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık köpek pati izi bulundu! Yangında yıkılan yapının kerpicinde korunmuşGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri gün yüzüne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paylaştığı bilgiye göre izler, Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozundaki kerpiç üzerinde korunarak günümüze ulaştı.
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izlerinin bulunduğunu açıkladı.
TUNÇ ÇAĞI'NDAN KALAN KERPİÇTE KORUNDU
İzlerin Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozunda bulunan kerpiç üzerinde korunduğunu belirten Ersoy, "Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu" ifadelerini kullandı.