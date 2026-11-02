Bingöl'de korkuluğa sıkışan köpek itfaiyenin hidrolik ayırıcısıyla kurtarıldı

Bingöl'de korkuluğa sıkışan köpek itfaiyenin hidrolik ayırıcısıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de Abdullah Bazencir Köprüsü mevkisinde demir korkuluklara sıkışan köpek, Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler demirleri hidrolik ayırıcıyla genişletirken, kurtulan köpek sevinçle ekiplerin yanına koştu ve daha sonra başka bir köpekle bölgeden uzaklaştı.
Bingöl'de demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Abdullah Bazencir Köprüsü mevkisinde bir köpeğin demir korkuluklara sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, korkuluktaki demirleri hidrolik ayırıcı yardımıyla genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kurtulan köpek sevinçle ekiplerin yanına koştu.
Köpek, daha sonra başka bir köpekle koşarak bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA