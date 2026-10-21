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Busan'da 33 gündür mahsur kalan köpek balığı kurtarma girişimine karşın denize dönmedi

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Busan'da kanalda 33 gündür mahsur kalan 3,5 metrelik dişi köpek balığı Bukangi için üçüncü kurtarma girişimi yapıldı. Yüzer platformla yaklaşık bir kilometre ilerletilen köpek balığı denize dönmedi; Busan Belediye Başkanı Chun Jae-soo onu kentin sembolü olarak niteledi.

Güney Kore'nin Busan kentinde bir aydan uzun süredir kanalda mahsur kalan "Bukangi" isimli köpek balığını denize ulaştırmak için yürütülen kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yonhap ajansının haberine göre, yerel yetkililer, Busan'ın Kuzey Limanı'ndaki kanalda 33 gündür mahsur kalan ve Bukangi adı verilen 3,5 metrelik dişi köpek balığını kurtarmak için üçüncü kez harekete geçti.

Daha önce tekne ve ağlarla yapılan iki kurtarma girişiminin başarısız olmasının ardından yetkililer bu kez yüzer platform kullandı.

Yetkililer, platformu halatlarla kanal boyunca ilerleterek köpek balığını denize yönlendirmeye çalıştı.

Yaklaşık bir kilometre ilerletilen platform sayesinde kanalın çıkışına kadar getirilen köpek balığı, saatler süren kurtarma çalışmalarına rağmen denize dönmedi.

Busan Belediye Başkanı Chun Jae-soo sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bukangi'nin kenti için bir sembol haline geldiğini belirterek, "Bukangi'nin doğaya güvenli şekilde dönmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Kanalda ilk olarak 18 Eylül'de görülen Bukangi, o günden bu yana 1,6 milyondan fazla turisti bölgeye çekti.

Kaynak: AA
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