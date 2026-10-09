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Pet hizmetlerinde platform yaklaşımı: Hipaw İstanbul ve Ankara’da faaliyete geçti

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Pet hizmetlerinde platform yaklaşımı: Hipaw İstanbul ve Ankara’da faaliyete geçti
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Evcil hayvan ürünlerinde online alışveriş oranı Türkiye’de %49’a ulaşırken, dijitalleşme hizmet tarafına da taşınıyor. Hipaw, İstanbul ve Ankara’da köpek yürüyüşü ile evde bakım hizmetlerini platform modeli üzerinden sunmaya başladı.

Türkiye’de evcil hayvan ekonomisinde dijital kanalın ağırlığı artıyor. TGM Research verilerine göre evcil hayvan maması ve ihtiyaçlarının online satın alınma oranı 2026’da %49 oldu. Ürün satın alma davranışındaki bu değişimin yanı sıra pet bakımına yönelik hizmetlerin dijital platformlar üzerinden organize edilmesi de yeni girişimlerin faaliyet alanına giriyor.

Ekim ayıyla birlikte İstanbul ve Ankara’da faaliyete geçen Hipaw, köpek yürüyüşü ile evde bakım hizmetlerini kullanıcı ve hizmet verenleri buluşturan dijital bir sistem üzerinden sunuyor. Şirketin modeli, kullanıcının ihtiyaç duyduğu zaman ve hizmet türünü dijital ortamda belirlemesi üzerine kurulu. Platformda anlık, planlı ve paket yürüyüş seçenekleri ile “Patili Misafir” adlı evde bakım hizmeti aktif durumda.

18 milyar TL’yi aşan ürün pazarı

Euromonitor’un 2026 Türkiye pet care değerlendirmesinde artan evcil hayvan sahipliği, sağlık ve wellness odaklı tüketim ile e-ticaret kanalındaki büyüme, sektörün gelişimini destekleyen eğilimler arasında gösteriliyor. Araştırma, Türkiye’de “pet ürünleri” kategorisinin perakende satışlarının bu yıl 18,06 milyar TL seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Hizmet tarafındaki ihtiyaç ise farklı araştırmalarla görünür hale geliyor. TGM Research’ün Türkiye’de 702 evcil hayvan sahibiyle yaptığı çalışmada evcil hayvan gezdirme hizmetleri, kedi ve köpek sahipleri arasındaki yaygın hizmet ihtiyaçlarından biri olarak tanımlanıyor. Araştırma bu ihtiyacı özellikle yoğun günlük programlar ve evde bulunulmayan zamanlarda esnek destek gereksinimiyle ilişkilendiriyor.

Hipaw Kurucusu ve CEO’su Mustafa Gök, “Evcil hayvan sahiplerinin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha kolay ve güvenli şekilde ulaşabileceği, aynı zamanda pet sektöründe hizmet veren kişi ve işletmelerin de yer alabileceği kapsamlı bir ekosistem oluşturmak istedik” açıklamasını yapıyor.

Platform modelinde güven öne çıkıyor

Dijital hizmet platformlarında talep ile arzın eşleştirilmesi kadar hizmet sağlayıcının sisteme hangi koşullarla kabul edildiği de iş modelinin önemli parçalarından biri. Hipaw’da köpek gezdirme hizmeti vermek isteyen Hipawer adayları, kimlik ve belge doğrulama, eğitim, sınav ve değerlendirme süreçlerinden geçiriliyor. Platform ayrıca belirlenen kapsam ve koşullar dahilinde kullanıcı ve patili dostların hizmet sürecini ek güvenceyle desteklemek üzere Hipaw Care+ yapısını kullanıyor.

Mustafa Gök, “Hipawer doğrulama süreçleri ve Hipaw Care+ gibi yapılarla güveni bu deneyimin merkezine yerleştiriyoruz. Hipaw’ın Türkiye’de pet hizmetlerinin dijitalleşmesinde yeni bir standart oluşturmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Profesyonel bakım hizmetinde düzenli müşteri kitlesi oluşuyor

TGM Research’ün profesyonel hizmet kullanımıyla ilgili bulguları, sektörün hizmet ayağına ilişkin göstergeler içeriyor. Katılımcıların yaklaşık %29’u profesyonel bakım hizmetlerinden 3 ila 6 ayda bir yararlandığını belirtiyor. Profesyonel eğitim hizmetlerinde aynı kullanım sıklığını bildirenlerin oranı ise %19 seviyesinde.

Hipaw’ın hizmet alanı yürüyüş ve evde bakımla sınırlı. Şirketin uzun vadeli ekosistem planında eğitim, veteriner hizmetleri, pet taksi ve pet shop gibi kategoriler de bulunuyor.

Mustafa Gök, şirketin nihai hedefini, “Hipaw’ın pet hizmetleri uygulamasıyla sınırlı kalmasını arzu etmiyoruz. Evcil hayvan sahipleri ve pet sektörünün tüm paydaşları için günlük hayatın bir parçası olan dijital bir ekosistem haline getirmeyi hedefliyoruz” diyor.

Platform, “İlk Yürüyüş Hipaw’dan” kampanyasını da yürütüyor. Üyelik oluşturup patili dostunun profilini tamamlayan kullanıcılar, kampanya koşulları çerçevesinde ilk yürüyüş hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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