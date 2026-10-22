Busan'da 33 gün mahsur kalan köpek balığı kurtarıldıktan saatler sonra geri döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güney Kore'nin Busan kentinde bir aydan uzun süredir kanalda mahsur kalmasıyla turistlerin ilgi odağına yerleşen "Bukangi" isimli köpek balığı, kurtarılmasından saatler sonra aynı kanala geri döndü.

Yonhap ajansının haberine göre Busan'ın Kuzey Limanı'ndaki kanalda 33 gün mahsur kalan ve Bukangi adı verilen 3,5 metrelik dişi köpek balığını kurtarma başarısı kısa sürdü.

Yerel yetkililerin dün kurtarmak için üçüncü kez harekete geçtiği ve kanalın dışına ulaştırmayı başardığı Bukangi, saatler sonra kanalın çıkışı yakınlarında tekrar görüldü.

Ardından sabah saatlerinde de Bukangi, geri gelmesini engellemek için kanal çıkışına yakın yere yerleştirilen yüzer platform ile güvenlik ağı arasındaki dar alanda yüzerken gözlemlendi.

Kanalda ilk olarak 18 Eylül'de görülen Bukangi, o günden bu yana 1,6 milyondan fazla turisti bölgeye çekmişti.

Yetkililer, köpek balığının kanaldan kurtarılmasına yönelik iki girişim de sonuç vermeyince kendi kendine çıkmasını bekleme kararı almış ancak su sıcaklığının daha da düşmesi halinde ölebileceği endişesiyle dün yeniden harekete geçilmişti.

Kaynak: AA