Polatlı'da 15 başıboş köpek koyuna saldırdı, saldırı cep telefonuyla görüntülendi

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde 15 başıboş sokak köpeği bir koyuna saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Polatlı'da ilçesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. 15 başıboş sokak köpeği otlamaya çıkan bir koyuna saldırdı. Saldırıya uğrayan koyun, çevreden gelen bir kişinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı