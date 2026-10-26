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Polatlı'da 15 başıboş köpek koyuna saldırdı, saldırı cep telefonuyla görüntülendi

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Polatlı'da öğlen saatlerinde 15 başıboş sokak köpeği, otlamaya çıkan bir koyuna saldırdı. Koyun, çevreden gelen bir kişinin müdahalesiyle kurtarılırken saldırı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 15 başıboş sokak köpeği bir koyuna saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Polatlı'da ilçesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. 15 başıboş sokak köpeği otlamaya çıkan bir koyuna saldırdı. Saldırıya uğrayan koyun, çevreden gelen bir kişinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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