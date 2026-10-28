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Bakan Ersoy duyurdu, tam 4 bin yıllık! Tunç Çağı'ndan günümüze kadar ulaştı

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Bakan Ersoy duyurdu, tam 4 bin yıllık! Tunç Çağı'ndan günümüze kadar ulaştı Haber Videosunu İzle
Bakan Ersoy duyurdu, tam 4 bin yıllık! Tunç Çağı'ndan günümüze kadar ulaştı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya’daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izlerinin bulunduğunu duyurdu. Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozunda ortaya çıkan kerpiç üzerindeki izler, henüz kurumamış kerpicin üzerinden geçen bir köpeğe ait. Ersoy, “Üzerindeki pati izleri, dört bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu” dedi.

  • Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında, bir evin duvarında kullanılan kerpiç üzerinde yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri bulundu.
  • Pati izleri, Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan kerpiçte tespit edildi.
  • İzler, henüz kurumamış kerpicin üzerinden geçen köpeğin ayak izlerinin kerpicin sertleşmesiyle yüzeyde kalıcı hale gelmesiyle günümüze ulaştı.

Tavşanlı Höyük’te yürütülen kazılarda, bir evin duvarında kullanılan kerpiç üzerinde köpek pati izleri tespit edildi. Kurumaya bırakılan kerpicin üzerinden geçen köpeğin izleri, yaklaşık 4 bin yıl boyunca korundu.

“PATİLİ BİR DOSTUMUZUN İZLERİNE ULAŞTIK”

Bakan Ersoy, keşfi sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

Tavşanlı Höyük’te yaklaşık 4.000 yıllık pati izleri bulduk. Kütahya’daki kazılarımızda, patili bir dostumuzun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştık. Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan bu kerpiç, bir zamanlar evin duvarında yer alıyordu. Üzerindeki pati izleri, dört bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu.”

“YAŞAMIN KÜÇÜK VE BEKLENMEDİK İZLERİ”

Tavşanlı Höyük’ü Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olarak nitelendiren Ersoy, “ Tavşanlı Höyük’te yalnızca yapıları ve eserleri değil, yaşamın böylesine küçük ve beklenmedik izlerini de ortaya çıkarıyoruz. 2021'den bu yana çalışmaları yürüten Kazı Başkanımız Prof. Dr. Erkan Fidan’a ve kazı ekibimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YAŞ KERPİÇTEKİ İZLER DUVARDA KORUNDU

Kerpiçler, toprak, su ve samanın karıştırılıp kalıplara dökülmesiyle hazırlanıyor, ardından güneşte kurutularak yapı malzemesine dönüştürülüyordu. Tavşanlı Höyük’te bulunan kerpicin üzerinden henüz kurumadan geçen köpeğin pati izleri, kerpicin sertleşmesiyle yüzeyde kalıcı hale geldi.

Kaynak: Haberler.com
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