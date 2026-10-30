Avcılar'da uyuyan köpeğe tekme atan adam, ayağından ısırılarak yaralandı

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İstanbul Avcılar'da bir dükkan önünde kaldırımda uyuyan köpek, kendisine tekme atan adamı ısırdı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dükkan önünde kaldırımda uyuyan bir köpeğe yoldan geçen vatandaş tekme attı. Köpek kendisine tekme atan adamı ayağından ısırdı. Ayağından yaralanan adam için ambulans çağırıldı. Şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

"Adamın bacağını ısırdı. Bayağı kanadı"

Yaşananları anlatan olay yerindeki esnaf, "Baktım köpek havlamaya başladı. Havladıktan sonra baktım ki adamın ayağını kapmış. Tam olarak görmedim ama adamın bacağını ısırdı. Bayağı kanadı. İleriye kadar kan izleri vardı. Çevredekiler ambulansı aramış. Ambulans geldi. Alıp götürdüler yaralanan adamı. Çok ciddi yaralanmadı ama bayağı kanadı" dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Olay anı sokak üzerinde bulunan bir dükkana ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde köpeğin dükkan önünde uyurken adamın tekme atması ve köpeğin adamı ısırması görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı