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Avustralya'da köpek balığı saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

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- Saldırının ardından yaklaşık 12 kilometrelik sahil şeridi yarın öğlene kadar kapatıldı

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Perth bölgesinde köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABC'nin haberine göre yetkililer, Perth açıklarında bir kişiye köpek balığının saldırdığını açıkladı.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Marmion ve Iluka bölgeleri arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik sahil şeridinin yarın öğlene kadar kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Batı Avustralya'da bu hafta iki köpek balığı saldırısı meydana geldi.

Kaynak: AA
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