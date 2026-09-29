Bursa Mudanya Esence'de sağanakta mahsur kalan 3 çocuk ve anne kurtarıldı

EŞYALAR SU ALTINDA KALDI, KALDIRIM TAŞLARI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Bursa'nın Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle sokakları ve evleri su bastı. Eşyalar sular altında kalırken, bir evde mahsur kalan 3 çocuk, anne ve bir köpek, ekipler tarafından kurtarıldı. Ailenin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sel suları, yürüyüş yolu ve kaldırımda bulunan parke taşlarını da yerinden söküp, denize sürükledi. Yol üzerinde ise yarıklar ve çukurlar oluştu. Sel sularıyla taşınan alüvyonlar denizin rengini de kahverengiye dönüştürdü. Bölgedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı