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Şanlıurfa Eyyübiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 bin 970 hap ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın dedektör köpek yardımıyla adreslerde yaptığı aramalarda 2 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildi; şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışma sürüyor.

Ekiplerce Eyyübiye ilçesinde belirlenen adreslerde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda 2 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Operasyon kapsamında paylaşılan görüntülerde, dedektör köpek yardımıyla evde yapılan aramalarda bir çanta içerisinde uyuşturucu hapların ele geçirilmesi, gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı binasına götürülmeleri yer alıyor.

Kaynak: AA
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