Haberler

Hatay'da Dünya Kız Çocukları Günü şenliğinde jandarma gösterisi ilgi gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da Dünya Kız Çocukları Günü şenliğinde jandarma gösterisi ilgi gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Yüreğimizde Işık Projesi" kapsamında çocuklara şenlik düzenlendi. Etkinlikte jandarma komando timleri ile köpek eğitmenlerinin gösterisi ilgiyle izlendi, trafik güvenliği bilgilendirmesi yapıldı ve çocuklara ikramlar sunuldu.

Hatay'da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Yüreğimizde Işık Projesi" kapsamında çocuklara yönelik şenlik düzenlendi.

Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, İl Jandarma Komutanı'nın eşi Mehtap Şimşek ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. Çocukların mutluluğunu paylaşmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin gösterisi ile köpek eğitmenleri eşliğinde düzenlenen köpek gösterisi, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik kapsamında trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirmeler yapılırken çocuklara yönelik bilgilendirici stantlar da kuruldu.

Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Esra Masatlı, onlarla sohbet ederek etkinliklere katıldı. Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmayı, yeteneklerini keşfetmelerini ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlayan etkinlikte çeşitli ikramlar da sunuldu.

"Yüreğimizde Işık Projesi" kapsamında çocukların kendilerini değerli ve güvende hissetmelerini sağlamak, umutlarını güçlendirmek ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu
Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi

Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

Türk askeri kutsal topraklara mı gidecek? Bahçeli işareti verdi
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat
Askeri tatbikatta inanılmaz skandal! Şifreler bile kaydedildi

Böyle acemi ordu mu olur! Kiraladıkları araçlar tatbikatı rezil etti
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Yasak aşkta feci son! Kadının eşi ansızın eve gelince olanlar oldu
Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı

İki kardeş sokak ortasında dehşet saçtı! Kurşun yağdırdılar