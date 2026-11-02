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Bingöl'de Abdullah Bazencir Köprüsü'nde korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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Bingöl'de Abdullah Bazencir Köprüsü'nde korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Haber Videosunu İzle
Bingöl'de Abdullah Bazencir Köprüsü'nde korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Bingöl'de Abdullah Bazencir Köprüsü çevresinde demir korkuluğa sıkışan köpek, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan köpek güvenli şekilde kurtarıldı.

Bingöl'de köprünün demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Abdullah Bazencir Köprüsü çevresinde meydana geldi. Köprünün demir korkuluklarına sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen kurtarma çalışması sonucunda demir korkuluklara sıkışan köpek, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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