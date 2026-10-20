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Antalya Kepez'de toy poodle cinsi köpek, terk edilen yavru kediyi emziriyor

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Antalya Kepez'de toy poodle cinsi köpek, terk edilen yavru kediyi emziriyor
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tamirhanede beslenen toy poodle cinsi köpek, annesinin terk ettiği yavru kediyi emzirdi. İşletme sahibi, köpeğin kediye gösterdiği şefkati esnafla paylaştığını ve ikisinin uyum içinde yaşadığını söyledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde annesinin terk ettiği yavru kediyi emziren köpek, görenlerin ilgisini çekiyor.

Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir tamirhaneye gelen yavru kediye, işletme sahibi Kemal Bölük süt verdi.

İş yerinde beslediği "toy poodle" cinsi köpeğin sabah saatlerinde yavru kediyi emzirdiğini gören Bölük, şaşkınlık yaşadı.

Bölük, AA muhabirine, köpeğin kediye gösterdiği şefkati çevredeki esnafla da paylaştığını söyledi.

Kedi ve köpeklerin anlaşamadığı yönünde yaygın bir düşünce olduğunu ifade eden Bölük, "Annesinin terk ettiği yavru kedi ile köpeğim bu düşüncenin aksine çok güzel uyum sağladı. İkisi aynı iş yerinde uyum içinde yaşıyorlar." dedi.

Kaynak: AA
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