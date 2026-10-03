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Güney Kore'de 3,5 metrelik köpek balığı 2. kurtarma operasyonuna rağmen kanala döndü

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Güney Kore'de yaklaşık 2 haftadır mahsur kaldığı kanaldan çıkmak istemeyen 3,5 metrelik Bukangi, ikinci kurtarma operasyonunun ardından yeniden kanala döndü. Kanalda ilk olarak 18 Eylül'de görülen köpek balığı, o günden bu yana 700 binden fazla turisti bölgeye çekti.

Güney Kore'de yaklaşık 2 haftadır mahsur kaldığı kanaldan çıkmak istemeyen 3,5 metrelik "Bukangi" isimli köpek balığı, son kurtarma operasyonunun ardından yeniden kanala döndü.

Yonhap'ın haberine göre, Bukangi için kurtarma ekiplerince dün kanala 50 metre uzunluğundaki ve 6,8 metre yüksekliğindeki ağı gerildi.

Sadece 1 gün sonra bu ağı aşarak kanala dönen Bukangi, kendisi için yapılan 2. kurtarma operasyonunun ardından mahsur kaldığı kanala dönmüş oldu.

Kanalda ilk olarak 18 Eylül'de görülen Bukangi, o günden bu yana 700 binden fazla turisti bölgeye çekti.

İlk operasyonu binlerce kişi canlı izlemişti

Yetkililer, 28 Eylül'de köpek balığını kurtarmak için 5 tekneyle bir operasyon başlatmış ve dev balığı denize yönlendirmek için tanklardan su püskürtmüştü.

Söz konusu girişim, YouTube üzerinden canlı yayınlanmış ve operasyonu binlerce kişi izlemişti. Ancak köpek balığı, her girişimin ardından kanala tekrar dönmüş ve sonunda yetkililer pes ederek çalışmaları durdurmuştu.

Kaynak: AA
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