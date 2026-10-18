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Köpek balıkları denizde mahsur kalanlara saldırdı! 11 kişi kayıp

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Köpek balıkları denizde mahsur kalanlara saldırdı! 11 kişi kayıp
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Meksika açıklarında alabora olan tekneden denize düşen yolcular, kurtarılmayı beklerken köpek balığı saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Baja California kıyılarında yaşanan faciada 16 kişi kurtarılırken, bazı yolcuların köpek balıklarının saldırısı sonucu yaralandığı bildirildi. Denizde kaybolan 11 kişiye ulaşmak için ekiplerin zamana karşı mücadelesi sürüyor.

  • Meksika'nın Baja California kıyılarında 16 Ekim Cuma günü alabora olan ve 27 kişinin bulunduğu tahmin edilen tekneden 16 kişi kurtarıldı, 11 kişi kayıp.
  • Kurtarılanlardan bazılarında köpek balığı saldırısıyla uyumlu ciddi yaralanmalar tespit edildi; hayatta kalanlar San Diego'ya götürüldü.
  • Kayıp 11 kişiyi bulmak için ABD Sahil Güvenliği, ABD Donanması ve Meksika Deniz Kuvvetleri'nin katıldığı deniz ve hava destekli arama çalışmaları sürüyor.

Meksika’nın Baja California kıyılarında alabora olan teknedeki yolcular, denizde saatlerce kurtarılmayı beklerken köpek balıklarının saldırısına uğradı. ABD Sahil Güvenliği 16 kişiyi kurtarırken, kayıp 11 kişiyi bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Meksika açıklarında yaşanan tekne faciası, denizde hayatta kalma mücadelesini korku dolu anlara dönüştürdü. Baja California kıyılarında alabora olan tekneden denize düşen yolculardan bazıları, kurtarılmayı bekledikleri sırada köpek balıklarının saldırısına uğradı. ABD Sahil Güvenliği, yaralı kurtulanlara müdahale ederken kayıp 11 kişiye ulaşmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 

27 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNE ALABORA OLDU

ABD Sahil Güvenliği yetkililerinin verdiği bilgiye göre olay, 16 Ekim Cuma günü meydana geldi. Tekneden saat 01.00 sıralarında yardım çağrısı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma helikopteri, yaklaşık iki saat sonra olay yerine ulaştı.

Teknede bulunduğu tahmin edilen 27 kişiden 16’sı kurtarıldı. Kurtarılanların tamamının Meksika vatandaşı olduğu açıklanırken, 11 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 

BAZI KURTULANLARDA KÖPEK BALIĞI İZLERİ 

ABD Sahil Güvenliği, kurtarılanlardan bazılarında köpek balığı saldırısıyla uyumlu ciddi yaralanmalar tespit edildiğini bildirdi. Yaralılara kurtarma sırasında ilk yardım uygulandı ve hayatta kalanlar San Diego’ya götürüldü.

Arama çalışmalarına ABD Donanması ve Meksika Deniz Kuvvetleri de katılıyor. Ekipler, kayıp kişilere ulaşabilmek için deniz ve hava araçlarıyla bölgeyi tarıyor. 

Teknenin neden battığı ve hangi amaçla seyir yaptığı henüz netlik kazanmadı. Olayın, balıkçılık ve gezi teknelerinin yanı sıra göçmen kaçakçılığı güzergâhı olarak da kullanılan bir bölgede, ABD kara sularının dışında meydana geldiği belirtildi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma biriminin kurtulanlarla görüşerek olayla ilgili inceleme yürüttüğü bildirildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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