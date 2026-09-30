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Küçükçekmece'de köpeğini gezdiren sahibi akıma kapılıp hafif yaralandı, köpek telef oldu

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Küçükçekmece'de köpeğini gezdiren sahibi, inşaat halindeki bina ile aydınlatma direği arasındaki kaldırımda elektrik akımına kapılarak hafif yaralandı. Köpeğine müdahale etmek isteyen sahibi kurtaramazken, veteriner hekim köpeğin elektrik çarpması sonucu telef olduğunu belirledi.

Küçükçekmece'de elektrik akımına kapılan köpek telef olurken sahibi yaralandı.

Yeni Mahalle Cengiz Sokak'ta köpeğini gezdirmeye çıkaran Can Demir (21), inşaat halindeki bir bina ile aydınlatma direği arasındaki kaldırımda yürüdükleri sırada köpeğinin bir anda yerde yuvarlandığını fark etti.

Demir, köpeğine müdahale etmek isterken elektrik akımına kapılarak hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile veteriner hekim geldi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, veteriner hekim köpeğe müdahale etti. Yapılan müdahalede köpeğin telef olduğu belirlendi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaldırımda yürüdükleri sırada köpeğinin yuvarlandığını belirterek, müdahale ettiğini söyledi.

Bunun üzerine kendisinin de elektrik akımına kapıldığını aktaran Demir, elinde hafif bir kararma meydana geldiğini dile getirdi.

Köpeğini kurtaramadığını anlatan Demir, veteriner hekimin elektrik çarpması sonucu köpeğinin telef olduğunu söylediğini aktardı.

Kaynak: AA
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