Eskişehir Sivrihisar'da akbaş cinsi köpek, koyun sürüsünün ortasında 4 yavru doğurdu

Eskişehir Sivrihisar'da akbaş cinsi köpek, koyun sürüsünün ortasında 4 yavru doğurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi kırsalında, safkan akbaş cinsi çoban köpeği koyun sürüsünün başındayken 4 yavru doğurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde safkan akbaş cinsi çoban köpeği, koyun sürüsünün ortasında dört yavru doğurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi kırsalında, safkan akbaş cinsi bir köpek, koyun sürüsünün başındayken 4 yavru doğurdu. Yüzlerce yıldır Anadolu'da sürü koruma köpeği olarak bilinen ve Eskişehir ile özdeşleşen köpeğin meralardaki bu sürprizi, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı