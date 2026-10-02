Eskişehir Sivrihisar'da akbaş cinsi köpek, koyun sürüsünün ortasında 4 yavru doğurdu

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde safkan akbaş cinsi çoban köpeği, koyun sürüsünün ortasında dört yavru doğurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi kırsalında, safkan akbaş cinsi bir köpek, koyun sürüsünün başındayken 4 yavru doğurdu. Yüzlerce yıldır Anadolu'da sürü koruma köpeği olarak bilinen ve Eskişehir ile özdeşleşen köpeğin meralardaki bu sürprizi, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı