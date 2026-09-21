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Mardin Nusaybin'de metruk evin göçüğünde kalan 5 yavru köpek ve annesi kurtarıldı

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Mardin Nusaybin'deki kırsal Tepeüstü Mahallesi'nde akşam saatlerinde metruk toprak evin çökmesi sonucu anne ve 5 yavru köpek göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla göçükten kurtarıldılar.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, metruk toprak evin çökmesi sonucu göçük altında kalan 5 yavru köpek ve anneleri, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve 5 yavru köpek, barındıkları metruk toprak evin çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda göçük altında kalan 5 yavru köpek ve anneleri kurtarıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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