Edirne Enez'de balıkçıların ağına 350 kilogramlık boz camgöz takıldı

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Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçıların ağlarına 350 kilogram ağırlığında boz camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Derin sularda avlanan Karadenizli balıkçılar, 2 metreden büyük köpek balığını caraskal yardımıyla tekneye aldı.

Balıkçı Emin Hasan Topal, köpek balığını tekneye almakta zorlandıklarını belirterek, "Ağlarımıza takılan köpek balığını caraskalla zor tekneye aldık. Bu kadar büyüğünü hiç görmemiştik." dedi.

Topal, köpek balığını daha sonra yeniden denize saldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA