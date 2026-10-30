Iğdır Jandarması'nın köpeği Çakıl, Nevşehir yarışmasından birincilikle döndü

Iğdır Jandarması'nın köpeği Çakıl, Nevşehir yarışmasından birincilikle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'de JAKEM'in düzenlediği 2026 Jandarma Köpek Unsurları Yarışması'nda Iğdır Jandarma'nın bomba arama köpeği Çakıl birinci oldu. Iğdır'a dönen Uzman Çavuş Orhan Cennet, kupayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden'e takdim etti.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görev yapan bomba arama köpeği Çakıl, Nevşehir’de birinci oldu.
Nevşehir Jandarma Köpek Eğitim Merkezince (JAKEM) düzenlenen 2026 Jandarma Köpek Unsurları Yarışması yapıldı.
Yarışmaya Iğdır’dan da Uzman Çavuş Orhan Cennet ile birlikte görev köpeği Çakıl da katıldı.
Burada çeşitli elemelerden geçen Çakıl, yarışmayı birincilikle tamamladı.
Yarışmanın ardından Iğdır’a dönen Uzman Çavuş Orhan Cennet, Çakıl ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden’i ziyaret edip kazandıkları kupayı Özden’e takdim etti.
Haber: Halit Öztürk