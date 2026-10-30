Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır Jandarması'nın köpeği Çakıl, Nevşehir yarışmasından birincilikle döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Jandarması'nın köpeği Çakıl, Nevşehir yarışmasından birincilikle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de JAKEM'in düzenlediği 2026 Jandarma Köpek Unsurları Yarışması'nda Iğdır Jandarma'nın bomba arama köpeği Çakıl birinci oldu. Iğdır'a dönen Uzman Çavuş Orhan Cennet, kupayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden'e takdim etti.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görev yapan bomba arama köpeği Çakıl, Nevşehir’de birinci oldu.

Nevşehir Jandarma Köpek Eğitim Merkezince (JAKEM) düzenlenen 2026 Jandarma Köpek Unsurları Yarışması yapıldı.

Yarışmaya Iğdır’dan da Uzman Çavuş Orhan Cennet ile birlikte görev köpeği Çakıl da katıldı.

Burada çeşitli elemelerden geçen Çakıl, yarışmayı birincilikle tamamladı.

Yarışmanın ardından Iğdır’a dönen Uzman Çavuş Orhan Cennet, Çakıl ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden’i ziyaret edip kazandıkları kupayı Özden’e takdim etti.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT zirvesine damga vuran dua

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT zirvesine damga vuran dua
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

Kıyafeti görünce neye uğradığını şaşırdı
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim

Bebeğine öyle bir isim verdi ki! Galatasaraylılar bayılacak
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
28 kişinin öldüğü Filo Jet faciasında kara kutu kayıtları ortaya çıktı! Kilitli kapı ve arızalı can salı iddiası

28 kişinin öldüğü faciada çarpıcı ses kaydı: Kapı neden kilitli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı

7 ülkede aynı anda yayımlandı! Erdoğan'dan hayati çağrı: Artık zaruret
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok

Bu mesaj Aliyev'e mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler